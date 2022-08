Když je obezita dražší než covid

Lidé se kvůli inflaci dostávají do potravinové nejistoty, tedy do stavu, ve kterém jídlo nepovažuje za samozřejmé, a když ho má, přejídá se. „Tíhnou v dobách krize k levnému a energeticky bohatému jídlu a k tomu dostat do sebe v podstatě v krátkém čase co nejvíc kalorií,“ vysvětluje redaktorka.