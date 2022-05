Tradice, která neexistuje. „Absolutní právo na zbraň popírá historii USA“

Zejména pro republikány by bylo nebezpečné otočit a jít proti zbrojařské lobby. Hrozila by jim ztráta voličů. „Berou nošení zbraní skoro jako odznak své identity,“ říká Beneš.

„Trochu jiné možná je to, že v posledních dnech začaly prosakovat do médií informace o tom, jak katastrofálně selhala místní policie a federální agentury,“ popisuje amerikanista, který v Texasu několik let žil a studoval.

Národní střelecká asociace (NRA) a další lobbistické skupiny totiž podle Beneše v některých konzervativnějších státech vytvořily atmosféru, ve které v podstatě není možné vystoupit proti právu na neomezené držení zbraní. „Stálo by je to podporu voličů, stálo by je to obrovské peníze, jak v kampani, tak v Kongresu nebo na jiných pozicích,“ vysvětlil.