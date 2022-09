Velké Putinovo dilema: Ukrajinci postupují, přišel čas vyhlásit mobilizaci?

Úspěchy ukrajinské ofenzívy na severovýchodě země otevírají nové výzvy, a to i pro Kreml. V Moskvě se začíná skloňovat možnost všeobecné mobilizace. Za hranicemi Ruska se zároveň opět vynořují obavy, kam až je Moskva jako jaderná velmoc ochotná zajít. Jak zásadní vojenský i politický význam bude rychlý ukrajinský postup mít?

Vůči ruskému vedení začíná sílit tlak na vyhlášení všeobecné mobilizace. Ani takový krok by ale nemusel Rusko na Ukrajině spasit.

Před Ruskem teď stojí otázka, jak dál. Nejde přitom jen o to, kde se Moskva na východě Ukrajiny pokusí vytvořit novou obrannou linii. Podle analytika je tu i „mnohem větší“ politické dilema: Vyhlásit, nebo nevyhlásit všeobecnou mobilizaci jako odpověď na problém s nedostatkem akceschopných vojáků?

Pro ruské vedení je to „velmi riskantní situace“, zdůrazňuje Smetana. Jednak by prý mobilizace nebyla rychlým řešením ruských problémů – nováčky je nutné vycvičit. A zároveň by se mohlo jednat o velmi nepopulární krok pro domácí veřejnost.