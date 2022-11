„Žeru maso.“ Kampaň, která se nestydí. A přehlíží řadu nepříjemných faktů

Kampaň Agrární komory s názvem „Žeru maso“ a podtitulem „Jsem masožravec a nestydím se za to“ sklízí kritiku hned z několika stran. Projekt přitom finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství. O co propagační aktivita usiluje? A neměly by státní instituce více zohledňovat dopady výroby a konzumace masa na zdraví obyvatel nebo brát do úvahy i související produkci emisí skleníkových plynů?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Jak úřady a organizace stojící za kampaní Žeru maso vysvětlují její smysl a podobu?

Co o zdravotních i environmentálních dopadech rostoucí konzumace masa říkají experti?

Nešlo přece jen zvolit pro propagaci masa takovou formu, která by se proti nikomu nestavěla?

Kdyby byla jediným měřítkem propagačních kampaní pozornost, jakou si dokázaly získat, patřil by projekt Žeru maso patrně k těm úspěšnějším. Jenže viditelná odezva je v tomto případě často kritická – ať už na sociálních sítích, nebo ze strany některých aktivistů, politiků či zástupců odborné i laické veřejnosti.

Co konkrétně vadí? „Hlavní (stížnost kritiků) je, že ta kampaň argumentuje výběrově – že dává najevo, že konzumace masa je naprosto v pořádku, že je to správné a že je to potřeba,“ shrnuje reportér Hospodářských novin Martin Biben, který kauzu sleduje.

Námitky ale míří i na to, že projekt prý opomíjí argumenty, které samotní kritici zmiňují už dlouho – tedy že dlouhodobá nadměrná konzumace masa má i negativní důsledky na zdraví člověka. A v neposlední řadě je tu také zátěž rostlinné výroby na životní prostředí.

Boj za opravdové maso

Ministerstvo zemědělství na kampaň přispělo částkou zhruba 3,7 milionu korun. Podle Bibena teď zaujalo postoj připomínající chytrou horákyni. Vedení resortu totiž upozorňuje, že o podpoře rozhodl dnes už bývalý ministr Miroslav Toman (ČSSD). A že jeho lidovecký nástupce Zdeněk Nekula teď prý sice nepovažuje podobu kampaně za úplně zdařilou, poukazuje ale i na to, že maso patří do jídelníčku člověka „odpradávna“.

Pochybnosti nad projektem ale trvají. „Je na pováženou, jestli je skutečně úkolem státu a Ministerstva zemědělství pořádat a platit kampaně, které podle názoru řady odborníků i veřejnosti nejsou úplně vyvážené a jsou třeba ve prospěch jedné lobby,“ říká novinář Biben. Agrární komora přitom získala od Ministerstva financí podporu na své projekty už v minulosti.

Foto: Agrární komora České republiky Kampaň Žeru maso.

Samotná Agrární komora, která je zadavatelem kampaně Žeru maso, ústy svého ředitele Václava Suchana připouští, že není nutné konzumaci masa zvyšovat. A nejsou prý úplně ani proti nahrazování masa některými rostlinnými produkty.

„Ale bojují proti tomu, aby to bylo označováno jako třeba ‚sójové maso‘ nebo ‚maso z tofu‘. Chtějí, aby se slovo ‚maso‘ vyskytovalo skutečně jen u výrobků, které jsou z masa,“ říká Biben. Má to podle něj jistou logiku.

„Sami ale vlastně přiznávají, že vytahují do určitého boje a že chtějí stavět zeď té – jak oni říkají – mainstreamové kampani, která říká: Nejezte maso.“ Podle reportéra Hospodářských novin proto komora za použití „provokativního, až pejorativního výrazu“ kontruje sloganem: Žeru maso.

A to Biben nepovažuje za příliš podařenou formu. „Kdyby to udělali inteligentnější formou, tak myslím, že by to veřejnost přijala daleko lépe.“

V podcastu 5:59 se také dozvíte, jaký slovník používají propagační texty kampaně Žeru maso nebo nakolik je pravděpodobné, že Ministerstvo zemědělství konzultovalo celou věc se svými kolegy z resortu zdravotnictví. Poslechněte si v audiu na začátku článku.

