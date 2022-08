Glosa: Kritika se vrací jako bumerang

Vím, je to krize, vyvíjí se to každou minutou a komunikujete za celou tu obrovskou státní správu. Ale nemůžu se zbavit dojmu, že by to přece jen šlo výrazně lépe než teď.

Možná si ještě vzpomenete, jak to vypadalo, když se vláda Andreje Babiše snažila před nějakým časem vysvětlovat opatření proti covidu. Bylo to neobratné, zmatené, místy až komické. Od vysvětlování výjimek z výjimek z výjimek přes zmatenou komunikaci vládní finanční pomoci až po jakékoli vyjádření tehdejšího premiéra.

Zkrátka, někdejší opozice mohla sbírat velmi jednoduché, ale i naprosto zasloužené body na kritice téhle špatné komunikace. A taky je sbírala.

Jenže ono se to najednou všechno vrací jako bumerang. Současná situace s cenami energií už mi ve zmatečnosti vládní komunikace začíná připomínat ranou dobu covidovou. Především jsem mírně ztracený v tom, co platí teď, co bude možná platit potenciálně a co platilo ještě minulý týden, ale teď už ne.

Příklad za všechny: ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v Televizních novinách vysvětluje lidem, divákům TV Nova, aktuální situaci. Moderátorka se ho zeptá, co jiného povede ke zlepšení situace mimo zastropování cen. Ministr odpovídá asi dvouminutovým monologem.

Mimo jiné: „Toto (nulová nabídka na prodej elektřiny na trzích) se dá například vyřešit intervencemi do trhů, to znamená zřízením nějakého intervenčního fondu, anebo pomoci obchodníkům s likviditou ze strany jednotlivých členských států tak, aby se ten trh rozhýbal.“

Znovu připomínám, to není z konference na VŠE, ale z vysílání TV Nova. A aniž bych se chtěl diváků Novy dotknout, nepředpokládám, že jim tahle odpověď úplně prozradila, co dělá vláda pro zlepšení jejich životů. Úplně stejně jako nebylo za lockdownů jasné, co se nám či podnikatelům snaží říct Karel Havlíček.

Až se nabízí otázka, jestli to není nějaký syndrom ministrů průmyslu a obchodu.