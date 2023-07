Glosa: Podělí se o penzi, zařídí dotaci. To je moderní babička

A to není zdaleka všechno. S maminkami a tchyněmi se dnes opravdu nevyplatí hádat, předcházejte si je. Babička, to je dnes výnosnější záležitost než třeba akcie Applu nebo zlatá cihla.

Co by s takovými penězi mohla udělat zadlužená země? Země, jejíž ministr financí se zpocenými zády hledá úspory v rozpočtu po statisících? Země, jejíž obchodní model „levné suroviny + levné energie + levná pracovní síla = vyrobíme polotovar pro Němce“ se už vyčerpal?

Milion si vezměte. Blbý, kdo nabízí, blbější, kdo nebere. Ale zas úplně nejásejte, jak jste na to vyzráli. Na trhu se stavebními pracemi a materiály se stane totéž, co se stalo v jiných oborech, které stát podpořil dotacemi. A protože v tomto případě jde dohromady o neskutečných 40 miliard korun, může mít dopad na stavební trh sílu atomové bomby.

V první řadě pravděpodobně neseženete řemeslníky ani zedníky, kteří by vám to udělali. Když je seženete, hrozí vysoké riziko, že půjde o podvodníky nebo o Pata a Mata, které jen přilákaly tučné peníze. Snadno neseženete ani potřebný materiál – polystyren nebo minerální vatu na zateplení či plastová okna. Pokud přece jen seženete, bude to vše alespoň o půlku dražší, jak už to u dotovaných věcí bývá. Ano, a zvýší to inflaci.