Vysoká pec je takové kovové božstvo, říká fotograf Viktor Mácha

Viktor Mácha vystudoval religionistiku na teologické fakultě, je praktikující katolík, a jak říká, pracuje „v nemovitostech“. Fotografování těžkého průmyslu je jeho koníčkem, časově i finančně náročným. „Jsem v zajetí svých vášní a občas mi za to někdo zaplatí,“ tvrdí. Nemá umělecké ambice, byť je samozřejmě rád, když si někdo jeho fotografii pověsí na zeď nebo zařadí do sbírky. Ale jeho ambice je jediná: fotit tam, kde se mu to zatím nepodařilo.

Viktor Mácha je fotografem odcházejícího světa. Byť on sám říká, že výroba oceli nikam neodchází, jen se přesouvá a proměňuje. Naše civilizace je postavená na uhlí a oceli – a tak to zůstane, jakkoli nové technologie činí těžký průmysl mnohem ekologičtější a ohleduplnější k planetě. Paradoxem podle Viktora Máchy je, že to zároveň znamená, že je vizuálně méně zajímavý. „Ale těch podniků a dolů, kde se to zas tolik nemění a které toužím navštívit, je naštěstí stále dost,“ říká.