Mítinky pro Babiše? Samozřejmě jsem si za to nechal zaplatit, říká Juchelka

Poslanecká sněmovna jedná už od úterý na mimořádné schůzi, na jejímž konci bude hlasování o vyslovení nedůvěry. Koná se na popud zákonodárců ANO, ačkoliv je předem jasné, že nemají dost hlasů, aby dokázali kabinet Petra Fialy svrhnout.

Hostem Ptám se já je místopředseda poslaneckého klubu ANO Aleš Juchelka.

Politici vládní koalice kritizují stranu Andreje Babiše, že zneužívá parlamentní diskuzi výhradně k podpoře svého předsedy v boji o Hrad. ANO se ale brání. Prý je důležité, aby vláda vyložila karty za situace, kdy se země ocitá v krizi.

Schůzi dostali na začátku pod svou taktovku zástupci vládních stran. Mají totiž více řečníků s přednostním právem. Tuhle taktiku ale opozice opět napadla. Prý se jedná o ministerskou sebechválu. Každopádně parlamentní diskuze se tak hodně protáhla. V tomto volebním období se jedná už o druhý pokus vyslovit vládě nedůvěru.

Může tak opozice posílit pozice prezidentského kandidáta Babiše? A co si od mimořádné diskuze slibují jeho spolustraníci?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Dává vám smysl scházet se v tuto chvíli na mimořádné schůzi? - Rozhodně mi to dává smysl. A to z toho důvodu, že komunikace mezi koalicí a opozicí není stoprocentní. Byl jsem zvyklý z toho předešlého volebního období, za covidové krize, na to, jak Babišova vláda komunikovala s opozicí. A to mi tady velmi chybí.

1:30 Třeba jednání o vyslovení nedůvěry vlády se konala tak, že se ta menšina zipovala. Promluvil třeba ministr a potom opoziční poslanec. Vládní koalice včera 10 hodin v kuse řečnila, my jsme neměli žádnou možnost na to reagovat. Až někdy od 20. hodiny večerní. A když se všichni ministři vypovídali, tak se jako jeden muž zvedli a z pléna odešli. Takže jsme neměli možnost se jich na nic dotázat.

2:00 Dnes kvituji pana ministra Baxu a pana ministra Nekulu, kteří nechávají prostor. To je férové. Ale je chyba vládní koalice, že ten prostor nedává. - Jednací řád Sněmovny to ale nezakazuje. - Není to špatně formálně. Ale neformálně to špatně je.

3:30 V tuto chvíli, kdy máme nedostatek antibiotik, nurofenu, léků proti kašli pan ministr Válek nevystoupil za poslední týdny ve Sněmovně skoro ani jednou. A musel vystoupit až během včerejšího dne, kdy jsme ho donutili tím, že jsme svolali mimořádnou schůzi o důvěře vládě.

5:00 Kdyby byl (Andrej Babiš - pozn. redakce) ve Sněmovně, tak všichni říkají: „On si dělá skrze Sněmovnu kampaň do druhého kola prezidentských voleb.“ Ale když tam není, tak zase říkají, že by tam měl být. On tam přijde, až se bude hlasovat o vyjádření nedůvěry a vyjádří svůj názor. - Víte to jistě? - Samozřejmě vím. Ale vy dobře víte, že to bude špatně, když tam bude, i když tam nebude.

7:20 Ono to ale samozřejmě vypadá jako kampaň mezi prvním a druhým kolem voleb. - Já tomu rozumím. My jsme tu mimořádnou schůzi svolali ještě před prvním kolem prezidentských voleb. A bylo to z jednoho prostého důvodu. My už jsme po Vánocích, kdy byla celá řada různých témat, dávali různé body do Sněmovny. Abychom jednali o dezinformacích, nedostatku léků, sociálních tématech, podle nás nezvládnutého závěru předsednictví. Na všechno jsme se chtěli doptat. A co se stalo? Byla schválena nula. My jako poslanci opozice chceme, aby se s námi komunikovalo.

8:20 Nemohlo to počkat dva týdny? - Pokud tato vláda nekomunikuje, nic jiného než mimořádná schůze nám nezbývá.