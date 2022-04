Statisíce počítačů a jediný cíl: Expert popsal nejnovější kyberútoky v Česku

3:30 - Vydali jsme varování před dalšími kyberútoky. Kybersvět je zrcadlem toho reálného. Když se něco zásadního děje v reálném světě, promítne se to do kybersvěta. Ať jde o válku, nebo třeba povodně, pandemii. To přiláká pozornost útočníků. Ti se snaží využít zmatku, kdy čekají, že někdo pod vlivem emocí udělá chybu. Vzhledem k probíhajícímu konfliktu hrozba kyberútoků vzrostla. Zatím sice neevidujeme incidenty spojené s válkou na Ukrajině, ale pokud se něco takového objeví, využijeme nástroje, co máme, a budeme jednat.