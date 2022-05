Co se stane 9. května v Rusku? Existují dva scénáře, tvrdí expert

A roli v tom hraje i západní podpora Ukrajiny v podobě politických proklamací i dodávek vojenského materiálu. Ruský prezident proto opakovaně vyhrožuje, že kdokoli se pokusí zasáhnout do ukrajinské války, bude mít co do činění s „bleskovou reakcí“.

1:20 – Věřím, že 9. května nedojde k zásadnímu zvratu. Není pravděpodobné, že by zahájil stažení vojsk, ale může se stát, že vyhlásí konec ofenzivních operací. Na druhé straně je obava, že Rusko vyhlásí nejen válečný stav, ale i mobilizaci. Není jisté, že by se toto projevilo rychle. Jsou pochybnosti, že má Rusko potřebnou infrastrukturu, aby brance zprocesovalo.

7:12 – Získání Chersonu by pro Ukrajinu bylo důležité vítězství. I symbolicky: Cherson je největší město, které Rusko teď kontroluje. Rusko by to připravilo o předmostí na západní straně Dněpru, což by mohlo být důležité, zvláště pokud Rusko stále má nějaké plány pokračovat dál na západ Ukrajiny. Na druhé straně se nezdá, že by Ukrajinci nyní byli schopni překonat Dněpr a tlačit Rusko i z druhého břehu.