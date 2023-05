Šťastný podcast: Pavel, Bárta i kníže. Historie kultu osobnosti v Česku

Kteří politici kolem sebe vytvořili kult? A jakými problémy trpí kampaň na důchodovou reformu? To vám řekne Šťastný podcast ve složení Šídlo, Sulimenko, Povolná a Lasák.

V aktuálním Šťastném pondělí mluví Jindřich Šídlo o tom, jak se kolem Petra Pavla a každého jeho činu nenápadně buduje aura dokonalosti, ba přímo až kult osobnosti. Není to ovšem jediný český politik, který si ve své bublině dokázal vydobýt takové nezpochybnitelné postavení. V dnešním Šťastném podcastu tak vzpomínáme na některé další.

„Vzpomínám si na první přímou prezidentskou volbu. A kolem Karla Schwarzenberga – podle mě to byl poslední záchvěv vzpomínek na Václava Havla a okouzlení starým aristokratem ‚70 plus‘ – kult osobnosti rozhodně vznikl,“ vzpomíná (pro jednou ne na 90. léta) Šídlo.

Ale nejen prezidentští kandidáti byli svými fanoušky blahořečeni. Podobně to měl třeba superguru Vít Bárta z Věcí veřejných nebo Tomio Okamura. A svůj tip na jistou formu kultu osobnosti nabídl i Konstantin Sulimenko. „Nemyslím to teď nutně pejorativně, ale podobný kult má kolem sebe i starosta Prahy 7 Jan Čižinský,“ domnívá se scenárista Šťastného pondělí.

„Ano, náš Jenda,“ reaguje Šídlo, „naposledy u nás dostal přes 55 % hlasů. On prostě ví, jak se má na Praze 7 chovat: jezdí tu na kole, vždycky pozdraví a my pozdravíme jeho. Podle mě nikdo, kdo tu nebydlí, nemůže chápat, proč je Čižinský tak populární.“

„Klip, který má jít do televize, je přehlídka všech klišé, která si spojujete s babičkou. Je tam koukání do rodinných alb a zakládání nových fotografií, jsou tam koláčky na stole, jsou tam děti, které si nadšeně hrají s babičkou. Po dosledování toho klipu ale nechápu, co bylo jeho hlavním záměrem,“ hodnotí naše analytička vládních kampaní na sociálních sítích Tereza Povolná.