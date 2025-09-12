Přátelský jarmark SPD se rázem změnil. Stačil jeden projev Okamury

Článek
Čtvrteční mítink opozičního hnutí SPD v Olomouci nabídl jednu z odpovědí na častou otázku dneška: Proč se lidé se svými názory tolik radikalizují. V tomto případě se ukázalo, jak silně je dokáže ovlivnit politický lídr pracující s emocemi.
Tomio Okamura své příznivce, kteří jsou do jeho příjezdu v pohodě a tváří se spokojeně, najednou hecuje z pódia a přesvědčuje, že žijí ve spálené zemi, kde nic nefunguje, a že se jim žije bídně.
Předseda SPD tak svým dlouhým a burcujícím projevem dokázal úplně změnit atmosféru celé akce. Zaznamenala to dvojice reportérů Seznam Zpráv Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková, kteří na olomouckém mítinku SPD několik hodin natáčeli reportáž do podcastu Vlevo dole.
Poslechněte si reportáž Vlevo dole:
Shromáždění začíná ve 12:30 na malém náměstíčku před krajským úřadem. Do příjezdu Tomia Okamury zbývají ještě čtyři hodiny. Český jarmark, jak SPD své mítinky nazývá, připomíná spíše lidovou pouť. Hraje hudba, děti skáčou v nafukovacím hradu a hlavně – desítky lidí stojí fronty u stánků s levnými potravinami. Kilogram cibule i brambor za osm korun, mrkev za devět, máslo za 39 korun…
S plnými taškami v rukou si pak příznivci SPD sedají pod velký stan k dlouhým stolům, dají si točený půllitr piva za 15 korun a k tomu klobásu s chlebem za 28 korun. Poslouchají country koncert, vypadají spokojeně.
Na otázku reportérů s mikrofonem, jak se jim žije a co jim třeba vadí, odpovídají totožně a překvapivě. Nikdo si moc nestěžuje. Vůbec byste neřekli, že jste na akci radikálního opozičního hnutí.
„Žije se mi dobře, jsem pracující důchodkyně. Přivydělávám si, abych mohla jet k moři. Jedu podruhé letos, ale kdybych si nepřivydělávala, tak nemůžu jet. Víte, já si umím vydělat peníze za každého režimu,“ směje se starší žena s půllitrem v ruce.
Další penzista, který ukazuje své opálené tělo z práce na poli, usrkne piva a rozpovídá se: „Já se mám dobře, já si nenaříkám, jako ti ostatní důchodci. Kolik by chtěli, 30 tisíc? Vždyť já ještě ušetřím. Ale Okamuru budu volit, zdá se mi z nich nejrozumnější.“
Přichází muž s plnou nákupní taškou na kolečkách, míří si ještě poslechnout vystoupení zpěvačky Hany Lounové: „Podívejte, nakoupil jsem si hlavně brambory. Já jsem hlídač. Jsem spokojený, kdybychom neměli takové daně, tak by to bylo dobrý.“
Podívejte se, jak to vypadalo na olomouckém mítinku SPD:
Zlom pouťové nálady nastává v půl páté, kdy přijíždí šéf SPD Tomio Okamura, vyskočí na pódium a rozjede svůj typický, asi 40minutový projev. Poslouchají ho zhruba tři stovky lidí a Okamura je přesvědčuje, jak hrozně se jim všem žije.
„Fialova vláda jsou zloději zlodějský, kteří vám zvedli daně, aby si mohli zvýšit vlastní platy. Okradení důchodci musejí chodit pro sociální dávky, nemají peníze na léky, jídlo a elektřinu. Kvůli Ukrajincům jsou drahé nájmy a nízké mzdy, lidé se kvůli cizincům bojí vycházet na vlastní náměstí…“
Funguje to podobně jako na koncertě pod pódiem nebo v kotli na fotbalovém stadionu – do té doby relativně spokojené a klidné lidi atmosféra úplně pohltí. Vstávají, tleskají, přikyvují a pokřikují různá hesla.
Svůj projev předseda SPD prokládá opakovanými útoky na novináře a média. Tentokrát si vybral Seznam Zprávy, které v projevu zmiňuje skoro častěji než Fialovu vládu. V jednu chvíli se rozhodne vyřídit si účty i s autory podcastu Vlevo dole. „Oni jsou tady dva novináři, ti nejhorší z nejhorších ze Seznam Zpráv, takoví ti provládní exponenti par excellence, proto tady říkám takovou message pro ně,“ hecuje Okamura dav.
Otevřený dopis šéfredaktora Seznam Zpráv Tomiu Okamurovi
Vážený pane předsedo Okamuro,
seznámil jsem se s děním na mítinku SPD v Olomouci dne 11. září, kde jste opakovaně ve svém projevu z pódia napadal redaktory Seznam Zpráv Václava Dolejšího a Lucii Stuchlíkovou, kteří byli mezi návštěvníky akce.
Neupírám vám právo na jakoukoli kritiku obsahu Seznam Zpráv, stojíme si za ním a jsme připraveni jej kdykoli ve věcné debatě obhajovat.
Důrazně však varuji před rozdmýcháváním vášní a jejich obracením směrem ke konkrétním osobám, například novinářům. Takové jednání může mít nebezpečné důsledky, zejména pak tehdy, kdy se jedná o akci s větším počtem účastníků. Žádám vás, abyste se napříště takového postupu zdržel.
Pokud by se v budoucnu podobná situace vymkla kontrole, bude plná odpovědnost padat na vaši hlavu.
S pozdravem
Robert Čásenský,
šéfredaktor Seznam Zpráv
V Praze, dne 12. září 2025
Po projevu spokojeně sleze dolů mezi rozpálené fanoušky, kteří čekají ve frontě, aby si s ním udělali snímek, získali podpis nebo prohodili pár slov. Podcasteři se skrze dav také pokouší dostat k předsedovi a položit mu pár otázek.
Dvojice bodyguardů, kteří Okamuru hlídají, je ale proti. Potvrzuje se známý fakt, že zeptat se předsedy SPD z pozice novináře na cokoliv kritického není možné. Tomio Okamura okamžitě spustí vodopád slov, do něhož si nenechá skočit: „Přišli jste mi schválně narušit mítink, provokujete, jste dezinformátoři!“
Hádku se žurnalisty si evidentně vychutnává a celou situaci si nechává svým týmem natočit jako video na sociální sítě. Už dávno má vyzkoušeno, že na sociálních sítích mu fungují vulgarity či posměšky mířené na novináře, z nichž dělá třídní nepřátele. „Díky za hezké video, to zas bude mít sedm set tisíc zhlédnutí a vy se vraťte do Prahy, pápá,“ loučí se cynicky Okamura s reportéry.
