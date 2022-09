Klíčový moment pro Babiše. K soudu přijdou bankéři

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Druhým týdnem pokračuje soudní proces v kauze Čapí hnízdo, ve kterém je jedním z dvojice obžalovaných bývalý premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Hned na začátku další části procesu se před Městským soudem v Praze očekávají důležitá svědectví, která by měla vyjasnit stěžejní otázku: jestli Babiš a jím vlastněná skupina Agrofert vystupovali jako faktičtí majitelé farmy.

Takové jednání by totiž nasvědčovalo, že byl spáchán podvod, když Farma Čapí hnízdo v roce 2008 zažádala o dotaci 50 milionů korun určenou pro samostatné malé a střední podniky. Jako firma podléhající Babišovi by společnost neměla na dotace z evropských fondů nárok.

V pondělí se očekávají klíčová svědectví od pětice lidí, kteří před zhruba čtrnácti lety zastupovali pražskou pobočku bankovního domu HSBC, jež projekt farmy úvěrovala.

Tito finančníci před policií nejprve zpochybnili formulace z dokumentů banky, které označovaly Babiše či Agrofert za reálné majitele Čapího hnízda. Když si je však policejní vyšetřovatel na popud bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana předvolal znovu, podle některých informací otočili a dali písemným důkazům z bankovní komunikace zapravdu.

Oč jde: v době, kdy měly akcie Farmy Čapí hnízdo vlastnit Babišovy starší děti, respektive družka Monika a její bratr, schválila banka HSBC na rekonstrukci areálu úvěry v řádu stovek milionů korun.

V interních bankovních dokumentech, které před pěti lety zveřejnil provozovatel anonymního twitterového účtu Skupina Julius Šuman a jež jsou s velkou pravděpodobností autentické, se o Čapím hnízdě píše jako o členovi nebo části skupiny Agrofert.

„Farma Čapí hnízdo (FCH) je společnost přímo vlastněná panem Andrejem Babišem,“ stojí doslova ve zveřejněné úvěrové dokumentaci.

V jiném dokumentu z banky se zase uvádí, že Čapí hnízdo je pro Babiše klíčový projekt, na kterém mu velmi záleží. Pražští zaměstnanci HSBC také zdůraznili, že farma bude ekonomicky zajištěná, protože v ní Agrofert bude pořádat firemní akce.

Pro banku to byly podstatné informace, kterými ospravedlnila poskytnutí vysokých půjček. Pokud by byla Farma Čapí hnízdo skutečně nezávislý malý podnik, na takové bankovní úvěry by neměla šanci dosáhnout.

V pondělí přijdou k výslechu pracovníci z banky HSBC, která poskytla úvěr holdingu Agrofert. Podle obžaloby bylo 375 milionů použito na stavbu Čapí hnízdo.

V úterý budou vypovídat například advokáti Václav Knotek a Gabriela Knapová, kteří se na valných hromadách společnosti Farma Čapí hnízdo prokazovali akciemi této firmy. Jako svědkyně přijde k soudu také hlavní účetní Čapího hnízda Věra Knobová.

Ve čtvrtek bude na programu důležitý výslech finanční ředitelky Agrofertu Petry Procházkové. Měla by mimo jiné odpovědět na otázky, které do kauzy vnesla výpověď Andreje Babiše mladšího (řekl, že mu Procházková dávala podepisovat smlouvy, přičemž podpis na jednom z dokumentů označil za zfalšovaný) .

V pátek si soud pozval k výslechu bývalého manažera farmy Čapí hnízdo Tomáše Raka. Ten by měl mluvit o tom, že Andrej Babiš starší měl na řízení projektu Čapího hnízda bezprostřední vliv.

Finančníci HSBC, kteří se na schvalování úvěrů pro Čapí hnízdo tehdy podíleli, by se nyní měli k uvedeným pasážím vyjádřit. Podle zjištění Seznam Zpráv by měl dopoledne jako první vypovídat bývalý šéf oddělení finanční správy (Treasury) v pražské HSBC Filip Koutný. Po něm by měl přijít na řadu někdejší vedoucí oddělení řízení rizik v bance Pavel Šlancar. K soudu byl předvolán také bývalý šéf české pobočky HSBC František Kopřiva.

Stěžejní by měla být výpověď manažerky banky Karolíny Slancové, která měla v HSBC na starosti úvěry v oblasti hotelů a turistiky. Jako poslední ze skupiny bankéřů měl vypovídat někdejší šéf divize firemního bankovnictví v pražské HSBC Marek Gestinger, který se však podle informací Seznam Zpráv omluvil.

V dalších dnech by mělo k soudu přijít vícero lidí spřízněných s Babišem. Například advokáti Václav Knotek a Gabriela Knapová, finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková, nebo dlouholetý vedoucí manažer Čapího hnízda František Šlingr.

K soudu by se měla znovu dostavit také středočeská úřednice Eva Filipová, která už jednou jako svědkyně vypovídala. Jenže když její výslech u soudu končil, tak novinářům v předsálí mimo jiné údajně řekla, že „může být Andrej Babiš rád, že neřekla všechno“. Reagovala tím na slova Babiše, který o ní prohlásil, že ho nemá ráda. Soudce Jan Šott kvůli těmto slovům rozhodl, že si Filipovou předvolá ještě jednou. Jaký den by to mělo být, zatím není jasné. Mluvčí pražského soudu Adam Wenig napsal, že se to veřejnost dozví během hlavního líčení.

U soudu by se měl objevit i sám šéf hnutí ANO Andrej Babiš a jeho bývalá poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová), která vyřizovala žádost o dotaci a je obžalovaná spolu s ním. Při posledním jednání, kdy jako svědek vypovídal expremiérův syn Andrej Babiš mladší, ani jeden z obžalovaných nepřišel. Jak Babiš starší, tak Nagyová se tehdy omluvili.

Tento týden se však počítá s tím, že by oba měli znovu být u soudu osobně. Babišův advokát Michael Bartončík uvedl, že jeho klient – pokud se situace ještě na poslední chvíli nezmění – přijde minimálně v pondělí a v úterý.

Dorazí také Jana Nagyová, která se rozhodla kandidovat ve volbách do Senátu v Jihlavě. „Počítám s tím, že moje klientka bude u soudu znovu přítomná,“ řekl advokát Josef Bartončík, který Nagyovou zastupuje.

Soudce Jan Šott by měl také rozhodnout o návrhu obhajoby, aby se zpracoval znalecký posudek na zdraví Andreje Babiše mladšího. Dokument vypracovaný v oboru psychologie i psychiatrie by měl zjistil, v jakém zdravotní stavu syn bývalého premiéra ve skutečnosti je.