Utajený přítel z Maroka. Šifrant StB našel místo v Babišových firmách

Kádrový rozkaz o přeřazení Miroslava Líšky z tzv. 1. do 2. zálohy civilní komunistické rozvědky – I. správy SNB (barevně zvýrazněno). Prakticky to znamenalo vyslání do zahraničí pod ministerstvem zahraničních věcí. Vedle strojového záznamu jsou ručně dopsána slova „RABAT“ a „šifra“.