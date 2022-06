Cejchu agenta Bureše se Babiš hned tak nezbaví. Přitěžují mu tři dokumenty

Vleklý spor, který už má za sebou zhruba deset let projednávání a různých verdiktů všech možných soudních instancí, by se tak vrátil znovu na začátek, navíc s vyhlídkou dalších let, než padne definitivní rozhodnutí.

Pokud by měl Babiš někomu obzvlášť poděkovat za usnadnění žaloby, je to bývalý šéf Státní bezpečnosti Alojz Lorenc. V důsledku jeho pokynu ke hromadným skartacím byla v prosinci 1989 zničena i naprostá většina obsahu svazku agenta Bureše.

Návrh na založení spisu předložil Július Šuman, starší referent oddělení, které mělo na Slovensku starosti zahraniční obchod, a tedy i podnik Petrimex, kde Babiš pracoval. Právě Šuman bude o 34 let později jako jeden ze tří exdůstojníků tajné služby svědčit, že do Babišova spisu zakládal nepravdivé údaje.

Informace od agenta Bureše o podplácení jeho kolegů měly přímý dopad na další práci StB. Ekonomická kontrarozvědka se díky nim zaměřila na rakouského obchodníka, se kterým Babiš mluvil. Spis na Alfreda Hickla jakožto „prověřovanou osobu“ vedla následující dva a půl roku. Uzavřela ho kvůli tomu, že Hickl odešel do důchodu a přestal do Petrimexu jezdit.

V archivu se sice zachoval záznam o přerušení spolupráce z roku 1987, pozoruhodné však je, že přerušení tehdy nebylo zaevidováno na statisticko-evidenčním útvaru StB, jak vyplývalo ze směrnic. Když spolupráce nebyla obnovena do dvou let od přerušení, měla kontrarozvědka svazek ukončit a uložit do archivu. Proč se to v Babišově případě nestalo, je zatím záhadou.