Na Hradě vadí fronty, kontroly by se měly přestěhovat. Policie to posuzuje

Kancelář navrhuje výměnu současných protitankových zábran na Prašném mostě, Hradčanském náměstí i na dalších místech za jiné, jako např. výsuvné patníky. Pořídila by je na vlastní náklady. Také navrhuje změnu místa, kde by případné kontroly probíhaly – policie by mohla využívat například Slévárenský dvůr.

Pokud osobní kontroly zůstanou zachovány, žádá Pražský hrad, ať jsou důstojné a bez front. Kancelář nekritizuje to, že bezpečnostní kontroly probíhají, ale to, že zde návštěvníci musí stát dlouhé hodiny. Policie by to měla vysvětlit a neměnit stanoviska podle toho, jak se vyjádří ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).