Kardinál Duka neuspěl se stížností na divadla u Ústavního soudu

,,Není pravda, že bychom chtěli cokoliv nebo kohokoliv cenzurovat. Pokud však má existovat demokracie, musí existovat i tolerance a hranice. Válka na Ukrajině nám ukazuje, že netolerance a hrubé hanobení druhých vede k velkému zlu. Ústavní soud řekl, že by se v zásadě soudci, a to ani ústavní, neměli stát strážci veřejné morálky. Otázka je, kdo je dnes strážce morálky? Máme za to, že právě nezávislý soud by se měl na tvorbě morálky podílet, protože pokud ani soud nestráží morálku, pak by měl pravdu Putin s válkou na Ukrajině. Morálku pak určuje ten, kdo má více hrubosti a peněz. A s tím nesouhlasíme,“ napsal Seznam Zprávám právník spolu s bývalým pražským arcibiskupem.