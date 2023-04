Důstojnici armády vyšetřují, že okradla seniorku o šest tisíc

Nyní je podle mluvčí Vojenské policie spis u státního zástupce, který dosud nerozhodl, co dál.

Jméno podezřelé policie nezveřejnila, tak jak to nedělá ani v dalších případech, kdy veřejně informuje o vyšetřování trestných činů.

Seznam Zprávy minulý měsíc upozornily na podobný případ: vedoucí policejního oddělení pro Prahu 2 podle kriminalistů kradl v nábytkářském řetězci IKEA. Nadřízení ho do ukončení vyšetřování postavili mimo službu. To znamená, že nechodí do práce a bere polovinu platu.