Horské trable miliardáře Dospivy. Luxusní hnízdo ve Špindlu je černou stavbou

Když stoupáte z dolní části Špindlerova Mlýnu do kopce ke kostelíku a škole, ten nový velký „trojdům“ nelze očima minout.

Místo původního hotelu Barbora zde vyrostl luxusní apartmánový komplex, který od počátku stavby budí pozornost místních. „Docela nám to tady vadí. Už žádný hotel, ale apartmány. Postavili dům, který je obrovský. Celé to od začátku působí zvláštně,“ naráží provozovatelka jednoho z místních obchodů na skutečnost, že už při zboření původního hotelu dostal investor v roce 2021 od úřadů pokutu .

Apartmánový komplex totiž neodpovídá původně schváleným dokumentům, což komplikuje jeho dokončení. „Se společností Hotel Barbora – Špindlerův Mlýn je vedeno řízení o dodatečném povolení části stavby hotelu Barbora, protože se jedná o nepovolenou část stavby (tedy tzv. černou stavbu). Ano, důvodem je také to, že stavba je větší oproti původně povolenému stavu,“ uvedla vedoucí Odboru výstavby Miroslava Šmahelová.

V reakci, kterou si redakce po špindlerovském stavebním úřadu vyžádala prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, šéfka stavebního odboru rovněž uvedla, že Dospivova stavba přesahuje do cizího území. „Stavba zasahuje do pozemku ve vlastnictví města Špindlerův Mlýn,“ dodala úřednice.

„Dneska jsme to začali řešit. Bavili jsme se o tom s panem místostarostou a paní tajemnicí. Říkal jsem, že není dobré, aby informace chodily ven. Nemyslím si, že by to vynesl někdo, kdo řešil ‚stošestku‘,“ řekl Seznam Zprávám starosta Jandura, jehož jsme zastihli minulé úterý na úřadu.