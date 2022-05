Kauza úložišť jaderných odpadů: soud poslal do vazby ředitele

Za machinace se zakázkami Správy úložišť radioaktivních odpadů je podle zjištění Seznam Zpráv stíhaný ředitel státní organizace Jan Prachař. A co víc: ve středu odpoledne Obvodní soud pro Prahu 1 poslal Prachaře do vazby.

Volání na mobil šéfa státních uložišť Prachaře padala také už dva dny do schránky. „S panem ředitelem nelze promluvit,“ nepřímo potvrdila mluvčí správy Martina Bílá, že Prachaře zadržela policie. A ve středu odpoledne pak ministr průmyslu Jozef Síkela na sociální síť napsal, že „na straně Jana Prachaře nastaly pracovní překážky“.

Stát tam má v hloubce 550 metrů testovací pracoviště, kde experti zjednodušeně zkoumají, jak se chovají okolní horniny. To proto, aby tyhle poznatky využili při budování finálního skladu jaderného odpadu.

Zakázku na měření vyhrály firmy SG Geotechnika a Inset předloni. Do soutěže šly společně se státní Českou geologickou službou a Ústavem geoniky při Akademii věd. „Policie nás neoslovila. Samotného by mě zajímalo, o co tam jde,“ reagoval Zdeněk Venera, ředitel České geologické služby.