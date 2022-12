Poslala policii na trenéra Nováka. Teď čelí odvetě

Došlo to dokonce tak daleko, že vedení svazu ještě nedávno vážně uvažovalo, že trenérku, která upozornila na závažná podezření, z řad rychlobruslařů vyloučí. Na říjnovém zasedání předsednictva svazu nesl jeden z bodů název: „Návrh na vyloučení Libuši Steklé z Českého svazu rychlobruslení. Z důvodu poškozování pověsti svazu.“

„Trestají klub, mě i závodníky za to, že jsem si dovolila podat na Nováka trestní oznámení,“ reaguje Libuša Steklá.

Libuša Steklá spočítala, že rozdíl proti běžným cenám mohl během tří let činit až 700 tisíc.

„Měli jsme vážné pochybnosti, jestli ty částky nejsou nadsazené. A Novák opakovaně odmítl doložit, co přesně během soustředění zaplatil a kolik to doopravdy stálo,“ potvrzoval loni Václav Musil, dnes už bývalý místopředseda svazu.

Vedení svazu loni nechtělo případ nijak zvlášť řešit, odkazovalo na to, že se blíží olympijské hry a že nechce trenéra Nováka ani jeho svěřenkyni Sáblíkovou rozhodit v době, kdy budou bojovat o medaile.

Když se však dál nic nedělo ani po hrách v Pekingu (Sáblíková tam získala bronz), Libuša Steklá vše sepsala, přiložila dokumenty z účetnictví získané na svazu a poslala to na hospodářskou kriminálku.

„Je to chyba. Nadějný závodník se má finančně podporovat bez ohledu na spory,“ říká v reakci na tento přístup členka kontrolní komise svazu Iva Zajíčková.

Už dříve vysvětlovala, že proti systému nastavenému trenérem Novákem již před lety protestovala. Petr Novák podle ní tlačil na to, aby nejtalentovanější závodníci z Hodonína přestoupili do jeho oddílu. Libuša Steklá se tehdy poprvé dostala k informacím o podezření, že se vyhazují svazové peníze, a na vlastní pěst začala pátrat dál.

Když Lukáš Steklý dostal reprezentační smlouvu, v podmínkách stálo ustanovení o pokutě za případné porušení etického kodexu svazu: rovný milion korun. Libuše Steklá si to vykládá jako jakousi pojistku, aby nikdo svaz nekritizoval.

„Takhle to přece nejde dělat - smlouva má být výsledkem nějaké dohody. A ne že do ní dáte pokutu a řeknete: Musíš podepsat,“ nelíbí se to ani Romanu Vodičkovi z rychlobruslařského klubu ve Skutči na Pardubicku, který je také členem vedení svazu.