Proč odsoudili Nečasovy? „Makám, aby svět zůstal náš,“ slyšel soud z nahrávky

Jana Nečasová to pronesla na začátku září 2012 před svou asistentkou. Soudkyně to vzala jako důkaz, že Jana Nečasová a Petr Nečas jsou vinni v kauze takzvaných poslaneckých trafik. Tedy že se pokoušeli nabídkou lukrativních postů přimět poslance k hlasování, které by udrželo při politickém životě tehdejší Nečasovu vládu.