Nejlepší vztahy od Havla, řekla Černochová v Pentagonu. A podepsala smlouvu

Je to 37 listů papíru popsaných strohým právnickým jazykem. Podstata Smlouvy o obranné spolupráci mezi Českem a USA je ale velmi osobní. Jsou v ní totiž zapsané vyhlídky Česka na to, že bude pokračovat v cestě, kterou si vybralo v roce 1989.

Ve Washingtonu dokument v úterý podepsala ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se svým protějškem z USA Lloydem Austinem. Na smlouvu není podle ministryně obrany Černochové vázaný nový projekt typu armádní základny. Čeká ji napínavá ratifikace v českém Parlamentu. Na americké straně je to jen formalita.

Dále se už před novináři jen děkovalo. „Je jasné, že česká vojenská pomoc by nemohla být tak rozsáhlá bez americké podpory,“ uvedla ministryně a zmínila dodávky vrtulníků. Česká armáda má totiž v nejbližší době dostat z USA dva nové vrtulníky a dalších osm starších strojů dostane darem za pomoc Ukrajině.

„Naše vztahy jsou nejlepší od doby, kdy byl Václav Havel prezidentem. Jeho odkaz chceme rozvíjet do robustního partnerství,“ uzavřela Černochová.

Její přijetí v Pentagonu bylo se vší parádou, Černochovou Austin přivítal u vchodu do Pentagonu před nastoupenou uniformovanou jednotkou, hymny obou zemí odehrála v hřejivém slunci vojenská kapela.

Už den před podpisem smlouvy bylo na Černochové ve Washingtonu při pietě u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka znát, jak jí na úterním aktu záleží. „Pro Českou republiku je to jeden z nejvýznamnějších okamžiků od sametové revoluce,“ řekla tam českým novinářům. Očekávaný velký den jejího politického života ji narušovaly jen dotazy na neshody s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, který má nepochybně dobrou pověst v USA - v minulosti sloužil jako zástupce velitele východního křídla NATO v Polsku.

„Tato smlouva v žádném případě nezakládá právo USA, aby na našem území umísťovaly vojáky či vojenské základny. Smlouva dává podmínky k tomu, jak můžou fungovat američtí vojáci, když probíhají některá cvičení, kurzy vůči spojeneckým vojákům, jako se to děje už dnes,“ uvedla ve Washingtonu Černochová.

Černochová loni v dubnu řekla, že by chtěla téma americké vojenské přítomnosti s americkou stranou otevřít. Svá slova ale vzala zpátky s tím, že se nechala unést atmosférou kongresu ODS. Posílené kontakty mezi českou a americkou armádou přinesou projekty modernizace, kdy česká armáda získává zbraně z USA coby kompenzaci za dodávky Ukrajině.

Podepsanou smlouvu čeká důležitý krok v podobě ratifikace v českém Parlamentu. Tu provázejí i kritické hlasy - například ze strany pořadatelů protivládních demonstrací na Václavském náměstí, na nichž se objevují proruské motivy. Někteří lidé argumentují, že smlouva dostává Česko do područí USA, a tvrdí, že dovolí u nás budovat americké vojenské základny.

Český Parlament má smlouvu podle šéfky Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) projednat řádně, ale bez průtahů. Už dříve Seznam Zprávám řekla, že by byla ráda, aby to bylo do letních prázdnin.