Černochová: Vojáci se mnou mají problémy řešit, ne fňukat v médiích

„Prosadili jsme (s Řehkou, pozn. red.) dvě procenta HDP na obranu, to znamená finance na to, po čem vojáci vždy volali. Je to náročné a nemají a nemohou mít všichni vždy stejný názor, ale vždy jsme se nakonec shodli. Pokud by mezi námi byly závažné spory, tak bych pana generála v květnu nenavrhovala vládě a prezidentovi na povýšení do třetí generálské hodnosti,“ napsala ministryně ve vyjádření.