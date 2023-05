„Nechtěl bych to zažít.“ Armáda cvičila po celém Česku odvody

Je ráno před devátou hodinou a vstup do Polikliniky Pod Marjánkou na Praze 6 nevypadá jako každý všední den. Hned na vstupních dveřích je modrý nápis Odvodní řízení. Po příchodu do velké místnosti v přízemí je na první pohled vidět, že je tady akce armády.

„Přijde mi zajímavé to, že se díky praxi na městském úřadu Prahy 6 mohu účastnit. Jsem rád, že se můžu podívat, jak to vypadá. Reálně bych to ale zažít nechtěl,“ říká student, jak cvičení odvodů vnímá.

„Požádal bych vás, abyste se teď tady posadil a za chvíli se vás ujme zdravotní sestra a provede odběr moči,“ sdělil Ondřejovi, jaký bude další postup. Armáda v průběhu cvičení upozornila, že prostor je upravený pro novináře kvůli snazšímu pohybu, při reálných odvodech by lidé měli víc soukromí a pohovory by byly třeba v samostatných místnostech.

„Zadáním toho cvičení bylo, že ho provádí výhradně figuranti. Víme, že nám potvrdilo účast na těchto nácvicích po celé České republice 45 příslušníků zdravotnického personálu a máme indicie, že byl skutečně zájem si to vyzkoušet v praxi,“ vysvětluje zástupce velitele teritoriálních sil Armády ČR Jaroslav Hrabec, jak je to s nasazením skutečných lékařů.

Tím je během cvičení Vladislav Pivoňka z městského úřadu Prahy 6. „Mám za sebou ještě cvičení, kdy byla pravomocná branná povinnost. I s kolegy z krajského vojenského velitelství jsem odvody zažil v běžné praxi. Jsem bývalý voják, beru to tak, že to je cvičení jako každé jiné. To, že to padá do situace, kdy je válka na Ukrajině a lidé jsou rozjitření, tak to je druhá stránka věci,“ říká Pivoňka.