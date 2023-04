Armáda se snaží zklidnit emoce kolem nácviku odvodů

Jak už Seznam Zprávy informovaly, v květnu proběhne v Česku cvičení, které prověří připravenost armády na případné odvodní řízení. Letos poprvé proběhne ve všech krajích současně a zapojí se do něj i zástupci samospráv a civilní lékaři, kteří by se na odvodním řízení podíleli.

K vojenským odvodům by stát mohl sáhnout, pokud by byl vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný stav.

„Je to už devátý ročník, bude se ho účastnit 200 vojáků z povolání aktivních záložníků, přičemž k tomu nabízíme i součinnost samosprávám. To jsou typicky krajské samosprávy a samozřejmě i lékaři, kteří by se reálně potom účastnili odvodů, čili praktičtí lékaři z civilního sektoru,“ řekl ve vyjádření pro Seznam Zprávy mluvčí generálního štábu Ivo Zelinka.

Upřesnil také, jak vypadá v praxi oslovování lékařů. To je podle Zelinky v gesci krajů a nedělají to krajské vojenské samosprávy.

„Jsou oslovovány přímo kraje a je na rozhodnutí každého kraje, typicky zdravotnického koordinátora krajského úřadu, jakým způsobem požádá o součinnost civilního sektoru. Například v Ústeckém kraji si řekli, že by chtěli součinnost dvou praktiků, v jiných krajích si mohou říct o jednoho praktika nebo o deset praktiků nebo taky o žádné. Je to na rozhodnutí lékařů, jakou měrou se do toho potom skutečně zapojí,“ vysvětluje armádní mluvčí.

Podle mluvčího generálního štábu vyvolala zpráva o plánovaném cvičení zbytečné emoce. „Je to nejnudnější cvičení, které armáda každý rok pořádá. Nikoho to nikdy nezajímalo. Děláme to ve všech krajích každý rok. Jediný rozdíl je v tom, že teď to děláme ve všech krajích najednou, a ne postupně. To je jediný rozdíl mezi rokem 2022 a rokem 2023,“ uvedl Ivo Zelinka.

V již zmíněném Ústeckém kraji už lékaři informaci o plánovaném školení obdrželi.

„Dovolujeme si vás informovat o skutečnosti, že na den 18. 5. 2023 je plánováno provedení mobilizačního cvičení k ověření připravenosti a o proveditelnosti odvodního řízení, kde se rozhoduje o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu. Cvičení organizačně provádí Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem,“ píše se hned v úvodu dokumentu.

„Ano, takový e-mail jsme dnes dostali, chystám se ho přeposlat panu předsedovi (Petru) Šonkovi,“ potvrdila v úterý pro Seznam Zprávy sekretářka okresního sdružení České lékařské komory Pavla Bártová. „Není to zpráva, kterou bychom dostávali pravidelně,“ dodala.

Armáda ale vysvětluje, že podobná školení ohledně odvodů dělá průběžně, jen nikoli ve všech krajích jako letos.