Komentář: Horké hlavy v armádě. To nikdy nekončí dobře

Náčelník generálního štábu Karel Řehka – osmačtyřicetiletý voják považovaný za jeden z vůbec největších talentů české armády – ani ne po roce ve funkci uvažoval o své rezignaci. A to kvůli Janě Černochové. Má pocit, že ministryně obrany se mu příliš plete do řízení armády, překračuje své kompetence a zasahuje do jeho pravomocí. Dokonce si na ni stěžoval u premiéra Fialy, o sporu ví i prezident Pavel.