Památník tří odbojů se otevřel. „Mám neuvěřitelné pocity,“ říká Zdena Mašínová

Než Zdena Mašínová v roce 2017 získala od státu rodinnou usedlost zpět a padlo rozhodnutí o vybudování památníku, musela se mnoho let soudit.

V té době byl statek v Lošanech ruinou. Dům byl vybydlený, na neudržovaném dvoře běhaly slepice a jediné místo, které vypadalo dobře, byla hlavní brána.

Zdena Mašínová už v dřívějších vyjádřeních pro Seznam Zprávy řekla, že celou těžkou cestu absolvovala proto, aby památník sloužil dalším generacím.

V pátek viděla poprvé hotový památník a neskrývala dojetí.

„Mám neuvěřitelné pocity. Nevím, jestli je to skutečnost, nebo se mi to zdá. Po tolika letech úsilí všech vzácných lidí nemám dost díků. Vlastní rodinu a děti nemám, dělala jsem to pro další generace. Aby si každý vzal, co je schopen a podle toho svůj život vedl,“ svěřila se.

O bratrech Mašínech se točí film Bratři V srpnu se začal natáčet film o bratrech Mašínech. Premiéra je naplánovaná na rok 2023 a Josef Mašín v exkluzivním rozhovoru pro Seznam Zprávy z USA řekl, co od snímku očekává. „Měl by ukázat, proč jsme to dělali,“ říká Josef Mašín o chystaném filmu

Statek už ani náhodnou nepřipomíná místo, kterým byl před pěti lety. Z budovy hned u brány zůstaly jen obvodové zdi, nezůstala ani střecha. Uprostřed stavby je zasazený strom moruše.

Hned vedle je expozice, kde je po příchodu recepce, velká malba Josefa Mašína a jeho citát z motáku svým dětem z roku 1942. „Nechtěl jsem připustit, abyste i vy byli porobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany,“ stojí na zdi černým písmem.

Podívejte se, co jak vypadá nový památník

Foto: David Neff, Seznam Zprávy +2

V dalších svou místnostech jsou předměty, které patřily nebo souvisí se samotným Josefem Mašínem. Lidé si budou moci poslechnout třeba vyprávění Zdeny Mašínové, nechybí ani videozáznam.

„Je tady kufr, který si Josef Mašín přivezl z ruských legií přes Vladivostok do Prahy a do Lošan. Máme tady i velmi zajímavý předmět, jde o kovovou tubu na holení. Když jsme ji včera rozbalili, tak ještě voní. Našla se v místě posledního úkrytu Josefa Mašína,“ popsal reportérovi Seznam Zprávám přímo na místě historik Petr Blažek, co návštěvníci uvidí.

V památníku jsou také předměty, které patřily bratrům Mašínům – Ctiradovi, který zemřel v roce 2011, a Josefovi, který žije trvale v USA. Slavnostního otevření památku se nezúčastnil.

„Máme tady repliky zbraní, které měli bratři Mašínové. Máme tady, jak vypadala medaile za chrabrost, kterou dostali Josef a Ctirad Mašínovi od Edvarda Beneše. Jsou tady také nášivky, které měli z doby působení v armádě USA nebo je tady vlajka, kterou byla pokryta rakev na posledním rozloučení se Ctiradem v Clevelandu,“ přiblížil Blažek.

Památník je věnován třem odbojům a protinacistickému odbojáři, generálu Josefu Mašínovi. Slavnostní otevření bylo záměrně naplánováno na 26. srpna, tedy na den 126. výročí Mašínova narození.

Návštěvníci si mohou prohlédnout Mašínův rodný dům, pietní zahradu a část hospodářské budovy s expozicí o odboji za první světové války a o protinacistickém a protikomunistickém odboji.

„Na veřejnou sbírku přišlo 8,8 milionu korun, proinvestováno bylo doteď asi osm milionů korun. Sbírku zatím necháváme dál běžet,“ řekl Seznam Zprávám místopředseda spolku Mašínův statek – památník tří odbojů Jiří Klepsa.

Jak bude památník přístupný? „Od května do konce září bude otevřeno kromě pondělí každý den od 10 do 17 hodin. Od října do dubna bude otevřeno pátek, sobota a neděle od 10 do 16 hodin. Vstupné je zdarma,“ upřesnil.

Historie statku Mašínů v Lošanech - Rod Mašínů na statku žil po staletí. - Po listopadu 1989 získala dvě osminy statku Zdena Mašínová a zbytek zůstal státu, protože bratři Ctirad a Josef Mašínové se do Česka nevrátili z USA. - Zdena Mašínová se o vrácení statku roky soudila, uspěla v roce 2017. - Rodina se poté rozhodla na místě vybudovat Památník tří odbojů. - 26. 8. 2022 se památník slavnostně otevřel veřejnosti.

Pohnutý příběh statku, který rodu Mašínů patřil staletí, se začal psát v roce 1940. Tehdy jej v nejistých časech okupace nechal hrdina odboje, generál Josef Mašín, přepsat na své tři nezletilé děti – Zdenu, Ctirada a Josefa. Těm pak rodinnou nemovitost zabavil totalitní komunistický režim.

Po revoluci v listopadu 1989 se o nemovitost přihlásila Zdena Mašínová. Získala v restituci dvě osminy objektu, zbytek zůstal státu, protože bratři Ctirad a Josef Mašínovi utekli v roce 1953 z tehdejšího Československa do Spojených států amerických, kde zůstali. Ctirad tam v roce 2011 zemřel.

Po několika letech soudních sporů nakonec rodina Mašínů získala v roce 2017 statek zpět. Byl v katastrofálním stavu a Zdena Mašínová se rozhodla místo proměnit na již zmíněný památník.