Agrofert má další dotační miliardu. Pátou za pět let

Ve stejné době ovládal podle auditu Evropské komise tuto společnost Andrej Babiš (ANO), který byl zároveň ve funkci premiéra, případně šéfa vládní strany. Tento střet zájmů je podle nynějšího ministra zemědělství Luďka Nekuly (KDU-ČSL) důvodem, z kterého by měl Agrofert dotace vrátit.

Mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý pak potvrdil, že částka, již by měl Agrofert vracet, skutečně znamená, že se budou „vymáhat veškeré dotace“. Nejde tedy pouze o peníze, kterými Brusel v rámci Programu rozvoje venkova podpořil velké investiční projekty Kosteleckých uzenin, Olmy, Vodňanské drůbeže a dalších firem z Babišova impéria, případně opatření pro tzv. welfare domácích zvířat.

„Týká se to i takzvaných přímých nárokových dotací,“ upřesňuje mluvčí. Agrofert by tedy měl vracet také peníze, které zemědělské podniky inkasují za to, že vůbec obdělávají půdu. Každoročně jde asi o tři čtvrtiny všech dotací.