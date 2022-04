Komentář: Vláda jednou rukou šetří a druhou hází peníze z okna

A pak se k tomu bez jakékoli debaty z ničeho nic přilepí jednorázový pětitisícový příspěvek na každé dítě pro domácnosti s ročním příjmem do milionu korun čistého. A to ještě za absurdního ujišťování premiéra Petra Fialy: „Politika naší vlády je od začátku jasná. Pomáháme těm, kteří si s těmi dopady nemohou pomoci sami. Nenecháme nikoho padnout, ale není v možnostech státních financí a ani by nebylo rozumné, abychom dávali podporu plošně všem, abychom dělali plošná opatření. Nedávalo by to smysl.“