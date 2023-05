Naše zlatíčko. Jen občas ztropí scénu, popisují Černochovou v ODS

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Jaká vlastně je ministryně obrany Jana Černochová, že se dokázala rozhádat s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou? A jak vůbec dosáhla toho, že vzdělaný voják považovaný za naději české armády je frustrovaný ani ne po roce ve funkci, má toho plné zuby a podle zdrojů uvažuje o rezignaci?

Devětačtyřicetiletou političku nejlépe znají její kolegové v ODS, kde je aktivní členkou už 25 let. Všichni oceňují její zápal a energii, ale zároveň připouštějí, že ne vždy je jednoduché s ní vyjít.

„Jsem přesvědčený, že je dobrou ministryní obrany. My, co už dlouhé roky známe Janu zblízka, tak samozřejmě dobře víme, že jsou chvíle, kdy dokáže být neuvěřitelné zlatíčko, aby pak kvůli nějaké banalitě vybouchne a ztropí scénu. Ano, to je ona, tak to s ní holt někdy bývá,“ říká Marek Benda, šéf poslanecké frakce občanských demokratů.

„Jana je mimořádně pracovitá, zapálená a občas založí špatný požár,“ dodává starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS, jenž s Černochovou dlouhé roky spolupracoval. „V součtu jsem ale vždy její působení vnímal pozitivně. Je absolutně oddaná tomu, co dělá. Tím dokáže lézt ostatním na nervy.“

Pro Janu Černochovou je armáda vším, volný čas nejraději tráví na střelnici. Potrpí si třeba na to, jak se vyzná ve zbraních. Proto se dlouho zdálo, jak vojáci musejí být nadšení, že zrovna ona je ministryní obrany a ve vládě vybojovala peníze pro armádu. Jenže nakonec nejsou – mají pocit, že se zbytečně plete co věcí, do kterých nemá.

A nejvíc za zlé jí mají, že se z armády snaží vyštvat lidi, kteří se jí jakkoliv znelíbili. Po sporech s Janou Černochovou už museli odejít například náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn, velitel vzdušných sil Petr Mikulenka nebo první česká generálka Lenka Šmerdová. A teď se podle iRozhlasu pokouší zbavit šéfa Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslava Zavorala.

„Vím, že má tendence k mikromanagementu. Ale ona je hlavně srdcařka a bojovnice. Vážím si jí, protože hodně dělá pro bezpečnost a obranu země,“ tlumí konflikt místopředseda ODS a bývalý ministr obrany Alexandr Vondra.

Jenže zmíněná snaha Černochové mluvit do každého detailu společně s nedůvěrou v lidi na ministerstvu i v generálním štábu vytváří špatnou atmosféru. Frustrovaný náčelník Karel Řehka pak má pocit, že ministryně obrany se mu příliš plete do řízení armády, překračuje své kompetence a zasahuje do jeho pravomocí.

Ve striktně hierarchickém prostředí právě tohle vytváří velké napětí. Konkrétně to vypadá tak, že když má ministryně Černochová třeba pocit, že něco jde strašně pomalu nebo je někdo na generálním štábu líný, tak to přímo od ní schytá konkrétní úředník. Místo aby své výhrady řekla náčelníkovi Řehkovi, a ten si už zjednal pořádek po svém.

Jana Černochová 49 let, bezdětná, rozvedená

od roku 1997 členka ODS

starostka Prahy 2 (2006 až 2010, 2012 až 2021)

od roku 2013 poslankyně

od roku 2021 ministryně obrany

členka potápěčského klubu, držitelka zbrojního pasu a sportovní střelkyně

V ODS vzpomínají, že přesně takhle Jana Černochová řídila Prahu 2, kde byla 12 let starostkou. Jakmile měla dojem, že se někdo na úřadě nevěnuje své práci na sto procent, okamžitě ho zpucovala. Tehdy ve funkci starostky i dnes ve funkci ministryně jí spousta spolustraníků radila, že takhle drsně s lidmi jednat nemůže.

„Jana je přísná, nejen na ostatní, ale zejména sama na sebe. Je nesmírně pracovitá, a proto těžko snáší lenost u ostatních,“ říká její kamarádka a nástupkyně ve funkci starostky Prahy 2 Alexandra Udženija z ODS. „I když si spolu někdy zajdeme na holčicí pokec, stejně naše povídání skončí u práce. Mám ji ráda, a tak můžu i otevřeně říct (a věřím, že by se na mě nezlobila): ano, je to s ní někdy trošku náročnější, ale vždy spravedlivé.“

Pozice Jany Černochové v ODS, třebaže není ve vedení strany, zdá se být neotřesitelná. Rázná politička třeba tradičně řídí stranické kongresy. Na tom posledním, v roce 2022, se dokonce o ní mluvilo jako o možné kandidátce na prezidentku.