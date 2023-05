Poblíž Prahy má být národní park. Jako první se probudili spekulanti

Pozemky Sobčákových jsou poblíž Nižboru a řeky Berounky. Doposud byly součástí CHKO Křivoklátsko, nově by měly být zahrnuty do národního parku.

A právě do této minority má patřit majetek Sobčákových. „Vždyť my bychom i to dřevo, které tady všude je, museli nechat na zemi k zetlení a někam si ho jezdit kupovat,“ obává se Michaela Sobčáková. Podobně se bojí také o osud koupeného rybníka a sádek –⁠ když podle ní ze záměru plánovačů parku vyplývá, že na chráněném území nebudou podporovány umělé zásahy do vodních toků a zadržování vody v krajině kromě pramenišť.