Poslanec ANO k nedostatku léků: zaleťte do Austrálie, tam nevědí co s nimi

„Vytáhnul jsem si za jeden okres spotřebu penicilinových léků 2021-2023. Spotřeba je za ty tři roky podobná, tak kde jsou ta antibiotika?“ Řekl lékař a poslanec David Kasal (ANO), podle nějž by stát místo novely měl vytvořit spíš pobídky pro firmy, které by léky mohly v Česku vyrábět. „Ty firmy se z Evropy vyhnaly i proto, že tady nikdo nechtěl těžkou chemii, tak se vyhnaly do Číny,“ upozornil.

„Poradím, co máte udělat: místo, aby naše vládní letadlo létalo pro nějaké jiné státníky, sedněme někdo z nás do toho letadla, zaleťme někde, kde ty léky jsou, když to SÚKL povolí, ale ono se to nechce, on je to byznys,“ rozohnil se Brázdil. Ten se už dříve za pultíkem dopustil třeba výroku, že na většině území Ukrajiny se nebojuje a je tam proto bezpečno. Brázdil argumentoval tím, že pokud se daly urychleně schválit vakcíny proti covidu-19, mělo by to jít i u jiných léků.