STAN se obává nové opoziční smlouvy v Praze

STAN navrhl dvě varianty, kdy při první by obsadilo post primátora Spolu, v druhé by pak byl primátorem člen STAN a Spolu by mělo většinu v jedenáctičlenné radě. Dnes to řekl lídr STAN a dosavadní náměstek primátora Petr Hlaváček pro ČTK.

Kdyby Spolu přijalo víkendovou nabídku hnutí ANO na menšinovou vládu, znamenalo by to podle STAN selhání demokratických stran a nevyslyšení vůle voličů.

Hnutí STAN nabídlo dvě varianty. V prvé by v městské radě mělo Spolu pět radních včetně primátora, Piráti a Praha sobě, kteří uzavřeli vyjednávací Alianci stability, čtyři členy a dva radní by měl STAN. Druhou, kompromisní cestou by mohla být podle Hlaváčka varianta, kdy by koalice Spolu měla většinu šesti radních, Aliance stability čtyři a primátora by dělal zástupce STAN.