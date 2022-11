Senátorky navrhují cenu za věrnost v manželství. Bude pro dlouhověké

Jak přesně by se kandidáti na cenu vybírali a jak by se ona manželská věrnost „ověřovala“, senátorka zatím vymyšlené nemá.

V podvýboru zasedne i Pirátka Adéla Šípová, která je z návrhu na cenu za věrnost rozpačitá. „Zasazovala jsem se o to, aby v horní komoře vznikla komise pro rovnost mužů a žen. Místo toho tu máme podvýbor pro rodinu a návrh na tuto cenu. Ani vlastně nevím, co na to kolegům říct, nedovedu si představit, jak by se to vybíralo a kontrolovalo,“ říká Šípová.