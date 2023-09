Vypadá to s ním bledě, říká senátor o Pavlovu kandidátovi na Ústavní soud

„Pan prezident poslední dobou posílá kandidáty, kteří budí kontroverzi. Možná už je to dáno tím, co se stalo s panem Fremrem,“ řekl Seznam Zprávám předseda ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (ODS).

On sám se zatím podle svých slov přiklání k tomu, že Simona spíš nepodpoří. „Funkce ústavního soudce je něco výjimečného a měla by být obsazená výjimečnými osobnostmi. Není dobře, když je soudci Nejvyššího soudu rušeno tolik rozhodnutí Ústavním soudem. Nevidím to jako šťastné řešení, a pana Simona tedy také nevidím jako šťastného kandidáta,“ podotkl.

„Vypadá to, podle mého názoru, s panem kandidátem dost bledě. Ty různé věci, co na něj vylézají, mu nepřidávají. Ohledně mého hlasování to není definitivní, ale vidím to bledě,“ řekl Seznam Zprávám.