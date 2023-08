Fremr se vzdal nominace na ústavního soudce. „Tlak byl neúnosný“

„Vzdávám se nominace na ústavního soudce. Chci zdůraznit, že jsem k tomu dospěl sám. Nikdo mě nenutil, konzultoval jsem to s panem prezidentem a mé rozhodnutí akceptoval,“ uvedl soudce Robert Fremr ve vyjádření pro novináře.

Prezident Petr Pavel minulé pondělí oznámil, že ho prozatím ústavním soudcem nejmenuje, a to poté, co se objevily nové informace o jeho rozhodování před listopadem 1989. Prezident se obrátil na Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), aby s jeho experty konzultoval soudcovu profesní minulost.

„Musím současně přiznat, že nedůvěru části společnosti k mému předlistopadovém působení v justici jsem eliminovat nedokázal. Uznal jsem, že ta nedůvěra, která by mě zpočátku provázela, by chtě nechtě dopadala na důvěryhodnost celého Ústavního soudu. A to bych rozhodně nechtěl,“ dodal.