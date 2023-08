„Nechci to lámat přes koleno.“ Pavel po kritice odloží jmenování Fremra

„Výbor projednával tuto věc příliš brzy před jednáním pléna. Neměli jsme tehdy žádné informace, všechny zdroje ze soudního světa trvaly na tom, že je to dobrý kandidát. Neměli jsme v ruce to, co máme teď. Dnes už bych si to pohlídal, aby výbor kandidáty neprobíral déle než týden před volbou,“ říká Goláň.

„Jeho kredit je takový, že každý právník, se kterým jsem se bavil, mi jeho nominaci jednoznačně doporučil. Svědčí o tom i fakt, že získal nominace od absolutně nejvyššího počtu právních institucí, na které jsem se obrátil. O to více jsem byl překvapen, když jsem se před dvěma týdny dozvěděl o námitkách vůči jeho osobní integritě, vycházejících z kauzy, kterou soudil v 80. letech. Položil jsem si otázku, zda bych ve snaze vyhnout riziku neúspěchu nebyl sám tím, kdo způsobuje určité bezpráví. Zatím jsem totiž nedostal žádná fakta, která by prokázala, že Robert Fremr jako soudce nebo jako člověk tehdy selhal.“

Vystrčil se domnívá, že prezident od jmenování ustoupit může, ačkoli obecně se předpokládá, že pokud už žádá senátory o souhlas, se jmenováním počítá. Bylo by to podle něj na debatu s právníky.

„Situace je to nepříjemná, nechtěl bych být v prezidentově kůži. Možná kdyby tím prezident nepověřil panel, ale věnoval se věci osobně, tyto informace by neopomněl. Není tady precedent,“ dodává Goláň.

To politickým stranám a Senátu, který o kandidátech hlasuje, vadí. Vysoce postavené zdroje Seznam Zpráv v rámci české justice proto nyní mají za to, že i v případě (ne)jmenování soudce Fremra se mimo jiné vede boj o to, jak budou mocensky probíhat další budoucí jmenování nových ústavních soudců. Senátu a politickým stranám půjde o to, aby dostaly při „výběrovém řízení“ prostor zasáhnout do procesu.