Je mi to líto, píše Fremr senátorům kvůli starému případu, který soudil

Okolnosti tehdejší kauzy už vysvětloval senátorům. Její detaily popsal web Hlídací pes . Podle jeho zjištění ze spisu a dalších dokumentů byl případ výrazně zmanipulovaný Státní bezpečností. Fremr tvrdí, že to tehdy nevěděl.

„Vždyť tady z toho vyplývá, že řada těch důkazů byla pořízena zjevně protiprávním způsobem a my bychom je vůbec nesměli použít. (…) Strašné vědomí. Bylo to tak dobře připravené a já musím přijmout, že jsem byl naivní. Zmanipulovali nás,“ prohlásil Fremr pro Hlídacího psa.

„I tak jsem ale vyslovil ve vztahu k němu (jednomu z odsouzených, pozn. red.) a jeho matce lítost, protože jsme se tak nejspíše, byť nevědomky, sami podvedeni StB, podíleli na přinejmenším částečně nezákonném rozhodnutí. Pro mě skutečně hořký pocit,“ napsal s tím, že by nová zjištění měla vést k důkladnému přezkoumání případu.

„Je to nepříjemný pocit, když zjistíte, že jste se podíleli na něčem, co vyústilo v nějakou nezákonnost,“ řekl novinářům.

„Nejde už o to, jestli budu, nebo nebudu soudcem ústavního soudu. Jde mi o to, abych se očistil sám,“ dodal soudce.

„Samozřejmě jsem si na výboru vyslechl stanovisko pana Fremra. (…) Já si to teď přebírám v hlavě a uvidíme, jakým způsobem se k tomu postavím. Záleží teď individuálně na každém ze senátorů, zda budou věřit tvrzení pana Fremra nebo informacím z médií,“ vysvětlil předseda výboru Tomáš Goláň (ODS).

Například senátor Marek Hilšer má ale jasno. Prezident by měl podle něj Fremrovu nominaci stáhnout:

Po informacích, které vyšly najevo k justiční kauze "Olšanské hřbitovy" z konce 80. let, by měl prezident stáhnout nominaci R. Fremra na ústavního soudce, pokud tak neučiní kandidát sám. Minulost ÚS soudce nesmí vyvolávat pochybnosti, jinak utrpí důvěryhodnost celé instituce.

Rozhodnutý není místopředseda výboru Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj). „Dnes má kvůli tomu setkání s panem Fremrem můj senátorský klub a tam ty dotazy budou padat také. S definitivním rozhodnutím počkám, až si to na klubu vyjasníme,“ popsal zatím nejasný postoj k volbě.

Jak se k věci postaví, neví ani místopředsedkyně výboru Hana Kordová Marvanová. „Obstarala jsem si řadu dokumentů a také mám v plánu panu Eretovi dnes zavolat (obžalovaný mladík v procesu Olšanské hřbitovy, pozn. red.). Nechci předjímat. Samozřejmě názor na to mám, chci ještě počkat na jednání klubu, ale zabýváme se tím natolik podrobně, že je jasné, že to bereme jako závažnou věc.“

„Prezident jmenuje a navrhuje ústavní soudce a tyhle pochybnosti se měly objevit dřív. Bylo by optimální hlasování odložit a prozkoumat to. Role prezidenta je, aby se s těmi pochybnostmi vyrovnal a aby řekl, že za kandidátem stojí dál, případně že je to natolik závažné, že nominaci stáhne.“