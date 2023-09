Mám právo na svobodu myšlení, říká Pavlův kandidát ke kritice kvůli čchi-kung

„V případech týkajících se H-Systemu je důležité zdůraznit, že Nejvyšší soud nerozhodoval o náhradě újmy daných osob za to, že vložily své finanční prostředky do H-Systemu, tj. o újmě spočívající v tom, že o tyto prostředky přišly,“ vysvětluje soudce Simon.

Ústavním soudcem se Pavel Simon chce i nadále stát a dodal, že by pro soudce nemělo být diskvalifikující to, když Ústavní soud zruší jeho rozhodnutí. To by se podle Simona nemohl stát ústavním soudcem žádný soudce Nejvyššího nebo Nejvyššího správního soudu.