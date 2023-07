Zemanovi hrozí vystěhování z kanceláře. Úřad se začal zabývat jejím provozem

„Jednalo by se o naplnění skutkové podstaty přestupku, protože je to v rozporu se stavebním zákonem. Kdyby stavební úřad zjistil tuto skutečnost, tak by za to dal pokutu pro kohokoliv, kdo to užívá v rozporu s kolaudačním souhlasem nebo s povolením stavby. Může ji dát přímo nájemci. Pokuta by byla až do výše 500 000 korun,“ popsala obecně takové případy odbornice na stavební právo Eva Kuzmová.