Zeman nemá kancelář, ale byt. Za porušení zákona hrozí půlmilionová pokuta

Miloš Zeman dostává po odchodu z funkce zvláštní rentu 50 tisíc korun. Dalších 50 tisíc mu stát poskytuje jako „víceúčelovou paušální náhradu, která kryje zejména nájemné spojené s užíváním přiměřeně vybavené kanceláře a odměnu asistenta“.

Exprezident proto avizoval, že si otevře kancelář. A od půlky dubna každou středu dojíždí ze svého domu v Lánech do pražské Jaselské ulice.

Jenže jak Seznam Zprávy ověřily u majitele nemovitosti, spolek Přátelé Miloše Zemana pronajal exprezidentovi v Dejvicích byt místo kanceláře. Podle stavebního zákona je ale nutné stavbu užívat pouze v souladu s kolaudací.

Že je dům v Jaselské ulici, který nemá bezbariérový přístup, určen k bydlení, vyplývá nejen z nabídky developera, ale i z veřejně přístupných informací v katastru nemovitostí.

„Společnost XPlace pronajala spolku Přátelé Miloše Zemana jednotku v Jaselské ulici jako byt, tak jak byla nabízena i na webovém portálu společnosti,“ řekl Seznam Zprávám Jiří Prinz, mluvčí Arcibiskupství pražského, jemuž developerská firma patří.

Pokud chce majitel změnit účel užívání bytu a například si v něm zřídit kancelář, musí o změnu požádat místní stavební úřad. Prinz ale zádrhel ve způsobu užití nevidí. „Přijímání návštěv není podle našeho názoru v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,“ podotkl.

Byt pro Zemana „Moderní byt 3+kk k pronájmu o velikosti 90 m2 se nachází ve 2. podlaží a poskytuje vám maximální komfort,“ stojí v inzerátu společnosti XPlace, která byty v Jaselské ulici vlastní a pronajímá. Právě tento konkrétní byt si spolek pronajal. A význačným klientem se na svém webu neopomnělo pochlubit Arcibiskupství pražské, jemuž developerská firma patří: „Kvalitu projektů XPlace potvrzuje i pronájem jednoho z bytů v Praze 6 pro bývalého prezidenta Miloše Zemana, aby měl v metropoli k dispozici potřebné zázemí.“

Pokuta až půl milionu

Eva Kuzmová, právní poradkyně předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), na dotaz Seznam Zpráv uvedla, že pokud někdo v bytu určeném k bydlení provozuje kancelář, dopouští se podle ní přestupku, za který může stavební úřad vyměřit vysokou pokutu.

„Jednalo by se o naplnění skutkové podstaty přestupku, protože je to v rozporu se stavebním zákonem. Kdyby stavební úřad zjistil tuto skutečnost, tak by za to dal pokutu pro kohokoliv, kdo to užívá v rozporu s kolaudačním souhlasem nebo s povolením stavby. Může ji dát přímo nájemci. Pokuta by byla až do výše 500 000 korun,“ řekla odbornice na stavební právo, která se podílela například na připomínkování současného stavebního zákona.

V podobných případech podle ní existuje řešení. „Pokud by se to mělo užívat k něčemu jinému než k bydlení, je potřeba, aby stavební úřad odsouhlasil změnu v účelu užívání stavby. Řeší to § 126 a 127 současného stavebního zákona. O změnu v účelu užívání si buď požádá vlastník, anebo osoba, která prokáže právo změnit užívání stavby. Mohl by to udělat i nájemce, ale musí k tomu mít souhlas vlastníka,“ uvedla.

Podle vyjádření arcibiskupství si ale majitel o změnu využívání nepožádal. Seznam Zprávy oslovily i Vratislava Mynáře, předsedu spolku Přátelé Miloše Zemana, s dotazem na rekolaudaci kanceláře. Na volání ani SMS ale nereagoval.

Úřad městské části Praha 6 potvrdil, že o rekolaudaci nikdo nepožádal. „Dle informací stavebního odboru jsou v daném domě všechny prostory kolaudovány jako byty a žádnou žádost o změnu užívání stavby zde neevidujeme,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.

„Stavební odbor MČ Prahy 6 může v takovém případě udělat jediné, vyzvat majitele k provedení změny účelu užívání stavby z bytu na kancelář,“ dodal.

Pokuta za užívání stavby v rozporu s kolaudací Zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) § 178 (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že g) v rozporu s § 126 odst. 1 užívá stavbu v rozporu s účelem vymezeným v kolaudačním rozhodnutí, v kolaudačním souhlasu nebo v oznámení o užívání stavby, nebo s účelem vymezeným v povolení stavby, nevyžaduje-li stavba kolaudaci, nebo takové užívání umožní jiné osobě, (3) Za přestupek lze uložit pokutu c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g)

Účel není v zákonu náhodou

Účel užívání stavby není podle Evy Kuzmové ve stavebním zákonu náhodou.

Hlídá třeba to, aby se domy používaly v souladu s územním plánem. Podle něj musí některé domy sloužit například k bydlení a majitel z nich nemůže samovolně nadělat kanceláře nebo třeba hotel.

„Změna v účelu užívání neznamená, že se stavební úřad koukne z okna a řekne: ‚To by šlo.‘ On se musí podívat do územního plánu, jestli to s tím bude v pořádku, musí mu k tomu dát dotčené orgány závazná stanoviska, že za ně to bude v pořádku, že tam nebudou přesáhnuty třeba limity hluku, nebude to mít vliv na životní prostředí a podobně,“ dodala Kuzmová.