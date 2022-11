Zemřel exministr Tomáš Kvapil

Rodák z Olomouce vstoupil do KDU-ČSL v roce 1990, o dva roky později zastával pozici náměstka primátora města. Od května 1997 do ledna 1998 byl ministrem pro místní rozvoj. V červnu 1998 byl zvolen do Poslanecké sněmovny a setrval v ní až do roku 2010.