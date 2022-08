Rakušan: Policista s kšiltovkou Babiše? Neomluvitelné a neprofesionální

„Není možné zavírat oči nad situacemi, které vyvolávají pochybnosti. Určitě se s policejním prezidentem shodneme, že některé věci možné nejsou. Policista, který je profesionálem, si nemůže dovolit na takové akci mít symbol, který by ho spojoval s politickou silou v rámci naší země. Tato věc je neomluvitelná, ukazuje to na neprofesionalitu,“ řekl ministr vnitra.

Rozhovor s bývalým policejním prezidentem a současným hejtmanem Královehradeckého kraje Martinem Červíčkem. Řekl, co si myslí o zásahu policistů na předvolebních akcích šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Rakušan na večerní tiskové konferenci řekl, že pokud je na veřejných shromážděních nutný zásah policistů, měli by ho provádět hlavně ti v uniformách. „Měli by je primárně vykonávat příslušníci, kteří mají jasné označení, jsou uniformovaní. Je to věc, na kterou bych apeloval,“ dodal.