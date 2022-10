„Už nemáme na sport.“ Rodiny musí šetřit už i na zájmech dětí

Není rozhodně jediná. Některým klubům už skutečně ubývají sportující děti, i když jde zatím jen o jednotlivce. Obávají se ale, že je to jen začátek a příští rok se může výrazně promítnout do počtů členské základny.

Právě fotbalu ubyli už v době covidu registrovaní hráči. Oproti minulému roku ale čísla zase vzrostla. U mládeže do 18 let ze 166 tisíc hráčů na 175 tisíc fotbalistů a fotbalistek k 20. říjnu. Plošně se tedy na členské základně zatím úspory v rodinách neprojevují.

I v případě hokeje mladých sportovců meziročně přibylo, a to zhruba o tisícovku na 26 752 v kategorii hráčů do 23 let. Sportovní kluby se ale obávají, jakým způsobem se zdražování promítne do jejich členské základny, a to především po přelomu roku, kdy se dají očekávat skokové nárůsty výdajů za energie.