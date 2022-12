Vyděsilo mě to, reaguje ministr školství na exkurzi, kde měly padat facky

„Také mě to vyděsilo. Kromě toho, že to řeší policie, pošlu do zařízení ministerskou kontrolu,“ reagoval na text Seznam Zpráv ministr školství Vladimír Balaš (STAN). „Je to nepřijatelné. Vše je třeba řádně vyšetřit bez jakéhokoliv zastrašování svědků,“ napsal redakci ve zprávě.

Jako zcela nepřijatelné to vnímá i předseda poslaneckého Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Ivo Vondrák (ANO). „Šikana se nesmí tolerovat! Je třeba to vyšetřování nekompromisně dotáhnout do konce,“ zareagoval.

Seznam Zprávy přinesly ve čtvrtek řadu svědectví o tom, že ve Výchovném ústavu Višňové u Znojma proběhla koncem září podivná exkurze, při níž byly děti ve věku osmi až 13 let ze Střediska výchovné péče zavřeny do třídy zedníků s instrukcí je „vystrašit“, aby nezlobily. Dle výpovědi učňů následovaly v učebně kopance, strkanice a facky do obličeje. Děti byly ve třídě několik minut a poté vyběhly na chodbu s pláčem. To vše se – dle svědků, s nimiž Seznam Zprávy hovořily – odehrálo s vědomím pedagogů, kteří měli dát posléze učňům odměnu v podobě krabičky cigaret.

Ředitel Výchovného ústavu Višňové Vladislav Popelka to popírá. Nic takového se podle něj nestalo. Po celou dobu byl prý s dětmi pedagogický dozor a děti brečely, protože se prý vylekaly něčeho, co někdo z učňů řekl.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy „Byla to rychlovka. Naši na ně naskákali, bili je. Ten největší dostal tak dvě facky do obličeje,“ sdělil jeden z učňů Seznam Zprávám.

Co se 22. září ve třídě zedníků událo, prověřuje znojemská kriminálka a budou to zjišťovat i úředníci ministerstva školství. Otázky budou padat také na okolnosti útěku téměř všech nezletilých migrantů bez doprovodu, kteří byli soudem do Výchovného ústavu Višňové zařazeni. Podle jednoho z pedagogů, který podal trestní oznámení, jim k útěku pomáhalo vedení ústavu.

V textu oznámení se například píše, že vedoucí vychovatel dal pokyn asistentovi pedagoga, aby nezletilého migranta vyvedl před bránu ústavu, kde čekala neznámá osoba s osobním vozidlem a odvezla ho neznámo kam.

V dalších případech byli dětští uprchlíci odváženi vychovateli ústavu na „nákup“ do Hatí či Brna, při kterém prý „náhodně“ utekli. To vše se mělo odehrát na příkaz nebo s vědomím ředitele Vladislava Popelky.

I toto ředitel odmítl. Přiznal, že má sice stoprocentní „útečnost“, ale podíl svůj nebo personálu odmítá. „Ta děcka sednou s vychovatelem do aut a jedou si nakoupit oblečení nebo boty a tam utečou. To se stává. Nikdo ze zaměstnanců je nepouští schválně,“ brání se.

„Zabýváme se tím a zjišťujeme bližší informace,“ napsala redakci mluvčí resortu školství Aneta Lednová.

Už dříve tam byla řada problémů…

Úřad navštíví kontroloři České školní inspekce. „Samozřejmě se zjištěními prezentovanými Seznam Zprávami velmi vážně zabýváme, jsme v úzkém kontaktu s policií a intenzivně v tomto směru společně komunikujeme,“ uvedl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

„Již na začátku školního roku jsme v tomto zařízení navíc naplánovali komplexní inspekci, která začne podle plánu příští týden, tedy nepochybně Česká školní inspekce příslušné informace zohlední,“ dodal.

Naposledy navštívila Česká školní inspekce Výchovný ústav Višňové v roce 2019 a kontrola se tehdy neobešla bez výhrad.