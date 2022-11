Až 450 tisíc lidí trpí chronickým onemocněním plic a neví o tom

Nejen kouření, ale také věk a místo, kde člověk žije a pracuje, hrají roli v tom, jak vysokému riziku plicních chorob je vystaven. Tyto údaje by měly hrát významnou roli při nastavování preventivních programů včetně screeningů.

Nový pohled na to, kdo patří mezi ohrožené, chtějí pneumologové zavést do praxe co nejrychleji. Účelem je podchytit část populace, která nemá ponětí o tom, že může mít nemocné plíce.