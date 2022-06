Bouřky se přehnaly Českem. Nejvíce napršelo v Praze a ještě není konec

Při nočních bouřkách pršelo nejvíce v Praze, jižních a středních Čechách. V Komořanech spadlo za uplynulých 24 hodin více než 100 milimetrů vody. V okolí Prahy tak mohou kolísat hladiny zejména malých toků. Na třetím povodňovém stupni je ráno potok Botič v Průhonicích. Pršet má také dopoledne, postupně ale budou srážky ustávat. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

#aktualita Dnešní bouřky již znají svá maxima. Za uplynulých 24 h napršelo nejvíce na stanici Praha-Komořany a to 100,8 mm, nejintenzivněji pršelo na Boubíně: 43 mm/30 min. Více informací na Facebooku ČHMÚ a zde: https://t.co/CnxhG62gt7 pic.twitter.com/8U6m9XNn4N

První bouřky se v ČR objevily v pátek odpoledne. „Kolem 19:00 přešel přes Šumavu do Čech pás velmi intenzivních bouřek, ve kterých napršelo kolem 30 až 40 mm za velmi krátkou dobu,“ uvedla meteoroložka Petra Sýkorová. Například v Boubíně napršelo za půl hodiny více než 40 milimetrů, což byl nejintenzivnější déšť ze všech stanic v Česku. Přes 35 milimetrů za 30 minut se dostaly také stanice ve Strakonicích, Strážném, Sedlicích a Černé v Pošumaví.

Bouřky večer postupovaly směrem k severovýchodu a ve druhé polovině noci většinou přecházely do trvalejších srážek. Nejvíc se projevovaly v jižních a středních Čechách, kde do dnešních 5:00 v kombinaci nočních bouřek a ranního trvalého deště napršelo ojediněle kolem 70 milimetrů vody, v Komořanech to bylo přes 100 milimetrů.