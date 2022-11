Část Prahy je bez tepla a teplé vody

V jihovýchodní části Prahy jsou od dnešní noci přerušeny dodávky tepla od společnosti Pražská teplárenská. Výpadek se týká mimo jiné Jižního Města, Modřan, Krče a Vršovic. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu společnosti a informací, které ČTK poskytl dispečink firmy. Odstávka by měla trvat do dnešního odpoledne.