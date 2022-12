Česká televize dnes kvůli úsporám ukončí vysílání programu ČT3

ČT čeká od roku 2024 omezování výroby a vysílání a propouštění zaměstnanců, pokud se do té doby nezvýší koncesionářský poplatek ze stávajících 135 korun. Letos přijatá úsporná opatření nebudou podle Rady ČT po roce 2024 pro stávající rozsah činností stačit. ČT vybírá koncesionářský poplatek ve stávající výši od roku 2008. Od té doby se jeho reálná hodnota snížila na 86 korun. Za dva roky to kvůli rostoucí inflaci bude jen 50 korun. Pokud by výše poplatku rostla spolu s inflací, musel by být nyní 209 korun.